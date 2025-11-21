EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak zammı heyecanı emekliler arasında giderek büyüyor. Ekim enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur maaşlarındaki ilk dört aylık artış netleşirken, Kasım ve Aralık enflasyonu nihai zam oranını belirleyecek en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. Milyonlarca emekli, "Yeni yılda maaşım ne kadar olacak?" ve "En düşük emekli maaşı hangi seviyeye çıkacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 2026 Ocak zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar…