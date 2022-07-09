Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon verisi belli olmuştu. Bu kapsamda; memur ve emeklilerin alacağı Temmuz zammı oranı da belirlenmiş olup "Emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz Zamlı Emekli maaşları yattı mı, ne kadar oldu?" soruları yanıt buldu. İşte emekli maaşları 2022 hakkındaki son bilgiler.