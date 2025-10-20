EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI SON DURUM 2026: Son rakamlarla SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Milyonlarca emekli için zam süreci başladı. TÜİK'in yayımladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 Ocak zammı için 6 aylık dönemin yarısı geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı zam oranını 6 aylık enflasyon belirlerken, memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alacak. 3 aylık enflasyon verisiyle oluşan tablo, Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak sorusunda ilk ipuçlarını veriyor.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında enflasyon sırasıyla %2,06 , %2,04 ve %3,23 olarak gerçekleşti.
Böylece 2025'in ikinci yarısında ilk 3 ayın toplam enflasyonu %7,5 oldu.
Bu oran, emeklilerin Ocak 2026 maaş artışında belirleyici olacak 6 aylık verinin yarısını oluşturuyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık ayı verileri zammın nihai oranını belirleyecek.
Son yayımlanan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 31,77 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 12 seviyesinde olabilir.
Her ay ekonomik dengeler değerlendirilerek yılsonu ve aylık tahminler güncelleniyor. 2026 ocak emekli zammı ocak ayı başında gelecek rakamlarla netliğe kavuşacak.
3 aylık farkla SSK ve Bağ-Kur'lu taban emekli maaşı 18.147 TL seviyesine geliyor. İşte %7,5 artışla yeni maaşlar:
|Mevcut Maaş (TL)
|Zamlı Maaş (TL)
|16.881
|18.147
|17.000
|18.275
|17.200
|18.490
|17.500
|18.813
|18.000
|19.350
|18.100
|19.458
|18.200
|19.565
|18.300
|19.673
|18.500
|19.888
|18.600
|19.995
|19.000
|20.425
|19.100
|20.533
|19.200
|20.640
|19.300
|20.748
|19.400
|20.855
|19.500
|20.963
|20.000
|21.500
|25.000
|26.875