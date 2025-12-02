Haberler Yaşam Haberleri Emekli maaşına zam için son hesap! İşte TÜİK öncesi taban maaş için masadaki rakamlar
Giriş Tarihi: 2.12.2025 12:33 Son Güncelleme: 2.12.2025 12:40

Emekli maaşına zam için son hesap! İşte TÜİK öncesi taban maaş için masadaki rakamlar

Emekliler yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklemeye devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam, TÜİK tarafından yarın açıklanacak 5. enflasyon verisiyle netleşecek. Oran ile emekli maaşına yapılacak son rakam da ortaya çıkacak. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte TÜİK öncesi son zam hesabı tablosu...

Emekli maaşına zam için son hesap! İşte TÜİK öncesi taban maaş için masadaki rakamlar

Milyonlarca emekli, 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK'in Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Kritik verinin açıklanmadan önce masadaki rakamlar belli oldu. İşte ayrıntılar...

GÖZLER SAAT 10.00'DA

SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli oldu. TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak TÜFE rakamları ile de 5. oran belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

BEKLENTİLER TCMB'NİN TAHMİNİYLE ÖRTÜŞTÜ

Ekonomistlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51'lik enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileriyle örtüştü. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,69 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,69

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

TABAN AYLIK İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU

6 aylık enflasyon verileri baz alındığında emekli maaşları aşağıdaki gibi olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşına zam için son hesap! İşte TÜİK öncesi taban maaş için masadaki rakamlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz