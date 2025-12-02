Emekli maaşına zam için son hesap! İşte TÜİK öncesi taban maaş için masadaki rakamlar

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.