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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Emekli öğretmen pencereden düştü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Emekli öğretmen pencereden düştü
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İstanbul Sarıyer'de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75) hayatını kaybetti. Sarıyer Bahçeköy Kemer Mahallesi'nde yaşayan Erdem, pazar günü akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, vatandaşların Erdem'i olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizlerken ve halı çırparken gördükleri öğrenildi. Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #SARIYER

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Emekli öğretmen pencereden düştü
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