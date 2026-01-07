Haberler Yaşam Haberleri Emekli olamadı diye avukatı öldürdü
Yalova’da SGK İl Müdürlüğü’nde görev yapan 31 yaşındaki Avukat Zekeriya Polat, emeklilik başvurusu ret edilen 57 yaşındaki H.H. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Polat, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında kan aktı. 57 yaşındaki H.H, emeklilik şartlarının oluştuğunu belirterek SGK'ya başvurdu. SGK, H.H'nin emeklilik şartlarının oluşmadığını tespit etti. Bunun üzerine H.H, SGK'ya yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine kuruma dava açtı. Açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, 40 Bin TL vekalet ücreti ve dosya masrafı çıktı. Bunun üzerine öfkelenerek SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat ile odasında görüşmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a kurşun yağdırdı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 3 mermi isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Avukat Zekeriya Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, en yakın özel hastaneye kaldırılmak istendi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Saldırgan H.H ise, o sırada binada bulunan Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen H.H, emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

