Emekli polis kaza kurbanı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya–Alanya D-400 Karayolu üzerinde, meydana geldi. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir İhsan Sinan, Y.E.G. idaresindeki 07 AG 0011 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü, olay yerinde kanlar içinde kaldı.

KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir İhsan Sinan, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdulkadir İhsan Sinan'ın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, Serik'te polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu ve emekliliğinin ardından Serik ilçesine yerleştiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada yolun ortasında kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.