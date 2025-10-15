EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

Türkiye Finans: 29.500 TL'ye varan promosyon ve ödül sağlıyor. Maaşa göre net promosyon 12.000 TL'ye çıkıyor. Fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi koşullarla ek promosyonlar ve bonuslar da veriliyor.

Denizbank: 27.000 TL'ye varan promosyon dağıtıyor. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak, belirli bankacılık ürünlerini kullananlara 8.000 TL ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunuluyor.

Halkbank: Maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Akbank: 15.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatı, yakını daveti ve kredi kartı harcamalarıyla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.