Emekli uzman çavuş dehşet saçtı

Olay, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan ve iki çocukları olduğu öğrenilen emekli uzman çavuş Enes Demir ile Kezban Kabukçu, yaklaşık 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, boşanmanın ardından oğlu Yağız Efe Demir'i yanına alarak Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ablası Nermin Kabukçu'nun evine yerleşti.

Enes Demir., eski eşiyle ile konuşmak üzere Marmaris'ten Ceyhan'a geldi. İkili arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Enes Demir, belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ve oğlu Yağız Ege'yi vurdu. Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Enes Demir, tetiğe bastı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Kezban Kabukçu ve Enes Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yağız Ege, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.