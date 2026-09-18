Emekli uzman çavuş dehşeti

Muğla
'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve iki çocukları olduğu öğrenilen emekli uzman çavuş Enes Demir (49) ile Kezban Kabukçu (52), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1.5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, boşanmanın ardından oğlu Yağız Ege Demir'i de yanına alarak Adana
'nın Ceyhan ilçesindeki ablası Nermin Kabukçu'nun evine geldi. Önceki gün Marmaris'ten Ceyhan'a gelen Enes Demir, eski eşiyle ile konuşmak istedi. Ancak, ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından belindeki tabancasını çıkaran Demir, eski eşi Kezban Kabukçu ve 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege'yi vurdu. Ardından da tabancayı kendi başına dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, Kezban Kabukçu ve Enes Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yağız Ege, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kezban Kabukçu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Soğukpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör