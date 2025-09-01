Emekli yarbay kazada can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, 30 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi Pazar alanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre park ettiği aracından inen Emekli Yarbay Çetin Ertaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertaş, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğarken, Emekli Yarbay Çetin Ertaş için Yahya Kaptan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ertaş, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.