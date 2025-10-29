EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: 3 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayı emekli maaş zammı için ilk veriler belli oldu. TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıktı. Şimdi gözler ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte. Ocak 2026 emekli maaşı hesaplama tablosu...