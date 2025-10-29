EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: 3 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayı emekli maaş zammı için ilk veriler belli oldu. TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıktı. Şimdi gözler ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte. Ocak 2026 emekli maaşı hesaplama tablosu...
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:
|Emekli Grubu
|
|Açıklama
|SSK Emeklileri (4A)
|7,5
|3 aylık zam oranı
|Bağ-Kur Emeklileri (4B)
|7,5
|3 aylık zam oranı
|Emekli Sandığı (4C)
|7,5
|3 aylık zam oranı
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65