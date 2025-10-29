Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: 3 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:53

2026 Ocak ayı emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için ilk üç aylık veri netleşti. Şimdi gözler ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Ocak’ta emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2026 Ocak ayı emekli maaş zammı için ilk veriler belli oldu. TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıktı. Şimdi gözler ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte. Ocak 2026 emekli maaşı hesaplama tablosu...

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:

Emekli Grubu
Zam Oranı (%)
Açıklama
SSK Emeklileri (4A) 7,5 3 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 7,5 3 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 7,5 3 aylık zam oranı

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?


Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

