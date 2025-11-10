EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026 OCAK | Emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 olanlar ne kadar alacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emeklilerin 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,87 olarak açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıyacak zam oranı yüzde 10,25 oldu. Emekli maaşı 16.811, 17.000, 18.000 ve 19.000 TL olanlar için yeni maaş hesaplamaları ise büyük merak konusu. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 şeklinde açıklandı. Aylık enflasyon beklentilere uygun şekilde hareket etti. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 oldu. Bu oranlar doğrultusunda emekli zammı için yeni rakam da ortaya çıktı.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Bu hesaba göre SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak zam oranı şimdiden yüzde 10,25 oldu. Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde 15,57 zam yapılmış, bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu.
Öte yandan Merkez Bankası Enflasyon Raporu'ndan yıl sonu için beklediği enflasyon aralığının yüzde 25-yüzde 29 arasında değişeceğini ifade etti. Ekonomistler ise yıl sonunda enflasyon rakamlarının yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında değişmesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilere 12.94 ile yüzde 13.13 bandından bir zam yapılacak.