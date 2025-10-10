EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI!

Emekli zamlarına ilişkin yıl sonu beklentileri konusunda farklı senaryolar sözkonusu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.