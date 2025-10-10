EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaşlarına 2026 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranı netleşmeye başlıyor. Hükümet, enflasyon rakamlarını ve refah payı düzenlemesini dikkate alarak yeni maaş artışını belirleyecek. 4 farklı senaryo üzerinde durulurken, emekliler "maaşlar ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zamlarına ilişkin yıl sonu beklentileri konusunda farklı senaryolar sözkonusu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Bu senaryoyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3 seviyesinde kalacak. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi anketindeki tahmin ise yüzde 31.94 olarak ortaya çıktı. Bu tahminle de zam oranı yüzde 13.08 olacak.
MEVCUT: 16.881
Yüzde 10.56 zamla: 18.663 TL
Yüzde 10.14 zamla: 18.592 TL
Yüzde 11.30 zamla: 18.788 TL
Yüzde 13.08 zamla 19.089 TL
MEVCUT: 18.000
Yüzde 10.56 zamlı: 19.900 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 18.825 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 20.034 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL
MEVCUT: 20.000
Yüzde 10.56 zamlı: 22.112 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 22.028 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 22.260 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 22.616 TL
MEVCUT: 25.000
Yüzde 10.56 zamlı: 27.640 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 27.535 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 27.825 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 28.270 TL
MEVCUT: 30.000
Yüzde 10.56 zamlı: 33.825 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 33.042 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 33.390 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 33.924 TL
MEVCUT: 35.000
Yüzde 10.56 zamlı: 38.696 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 38.549 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 38.955 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL
MEVCUT: 40.000
Yüzde 10.56 zamlı: 44.224 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 44.056 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 44.520 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 45.232 TL
MEVCUT: 45.000
Yüzde 10.56 zamlı: 49.752 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 49.563 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 50.085 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 50.886 TL
MEVCUT: 50.000
Yüzde 10.56 zamlı: 55.280 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 55.070 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 55.650 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 56.540 TL