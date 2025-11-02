Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI 2026: Son tablo belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 09:09

2026 Ocak ayında emekli maaşları, 4 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı Ağustos verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu. Memur ve emeklilerin zam oranları, ekim, kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Peki, Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplama detayları...

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı. TÜİK'in yayımladığı veriler sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yeni maaş artışına çevirdi. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte kesin zam oranı belirlenecek. Peki, Ocak 2026'da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:

Emekli Grubu
Zam Oranı (%)
Açıklama
SSK Emeklileri (4A) 7,5 3 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 7,5 3 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 7,5 3 aylık zam oranı

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?


Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

