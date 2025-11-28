EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili hesaplamalar güncel veriler ışığında devam ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşının tutarı, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.
İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.