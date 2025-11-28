EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili hesaplamalar güncel veriler ışığında devam ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşının tutarı, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.

İşte detaylı tablo: