EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 6.12.2025 09:15

2026 Ocak ayında emeklilere yapılacak zam için belirleyici olan 5 aylık enflasyon verileri netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarla birlikte gözler emekli maaşı hesaplamalarına çevrildi. Açıklanan veriler, emekli zammının ne kadar olacağına dair ipuçları verirken milyonlarca emekli, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışı merak ediyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak

Emeklilerin 2026 Ocak zammı için kritik döneme girilirken 5 aylık enflasyon oranlarının ortaya çıkması hesaplamaları hızlandırdı. TÜİK'in yayımladığı verilerle birlikte emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair beklentiler güçlenirken, gözler yeni yılda uygulanacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,69

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.

TABAN AYLIK İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

