EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20.000 TL için görüşmeler TBMM’de başladı

2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı için AK Parti tarafından düğmeye basıldı. En düşük emekli maaşının 2026 yılında 20.000 TL olarak uygulanması için teklif Meclis'te görüşülmeye başlandı.