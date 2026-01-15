Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20.000 TL için görüşmeler TBMM'de başladı
Son dakika haberi... En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Meclis'te yapılan görüşmelerin ardından en düşük emekli maaşı 20.000 TL'ye yükselecek.

2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı için AK Parti tarafından düğmeye basıldı. En düşük emekli maaşının 2026 yılında 20.000 TL olarak uygulanması için teklif Meclis'te görüşülmeye başlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE GÖRÜŞÜLÜYOR

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

ERDOĞAN'IN ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin kabul edilmesi dahilinde en düşük emekli maaşı önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

