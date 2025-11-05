Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK MAAŞI HESABI: SSK, Bağkur emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 olanlara ne kadar zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 23:26

Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK’in ekim verileri emekli maaşı tablosunu büyük ölçüde şekillendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk dört aylık artış oranı netleşirken gözler kasım ve aralık sonuçlarında. 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alanların yeni dönemde ne kadar maaş alacağı ise merak ediliyor. Peki, Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL’ye çıkacak? İşte, detaylar…

Emeklilerin merakla beklediği 2026 Ocak maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında ilk dört aylık zam oranı ortaya çıktı. Şimdi gözler kasım ve aralık enflasyon sonuçlarında. Peki, SSK, Bağkur en düşük maaş ne kadar olacak? Emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara yüzde kaç zam yapılacak?

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.

Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;

Temmuz 2025: %2,06

Ağustos 2025: %2,04

Eylül 2025: %3,23

Ekim 2025: %2,55

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.

YENİ ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 şeklinde açıklandı. Aylık enflasyon beklentilere uygun şekilde hareket etti. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 oldu. Bu oranlar doğrultusunda emekli zammı için yeni rakam da ortaya çıktı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

  • Toplam enflasyon: %10.25
  • Oluşacak enflasyon farkı: %5.00
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %16.56

ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU

2026 Ocak dönemi için %10,25 zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibidir. Ancak nihai rakam Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

16.881 TL maaş → 18.611 TL

17.000 TL maaş → 18.743 TL

17.500 TL maaş → 19.294 TL

18.000 TL maaş → 19.845 TL

18.500 TL maaş → 20.396 TL

19.000 TL maaş → 20.948 TL

19.500 TL maaş → 21.499 TL

20.000 TL maaş → 22.050 TL

21.000 TL maaş → 23.153 TL

22.000 TL maaş → 24.255 TL

23.000 TL maaş → 25.358 TL

24.000 TL maaş → 26.460 TL

25.000 TL maaş → 27.563 TL

26.000 TL maaş → 28.665 TL

27.000 TL maaş → 29.768 TL

28.000 TL maaş → 30.870 TL

29.000 TL maaş → 31.973 TL

30.000 TL maaş → 33.075 TL

