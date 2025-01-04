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Giriş Tarihi: 5.1.2025

Emekliye implant tedavisi ücretsiz

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Emekliye implant tedavisi ücretsiz

SGK, implant tedavisini belirli sağlık koşullarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler:

KEMİK KAYBI: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

TEK TARAFLI DİŞSİZLİK: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

DOĞUŞTAN DİŞ EKSİKLİĞİ: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.

YÜZ YARIKLARI: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

DİĞER CİDDİ DURUMLAR: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

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Emekliye implant tedavisi ücretsiz
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