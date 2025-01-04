Emekliye implant tedavisi ücretsiz

SGK, implant tedavisini belirli sağlık koşullarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler:

KEMİK KAYBI: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

TEK TARAFLI DİŞSİZLİK: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

DOĞUŞTAN DİŞ EKSİKLİĞİ: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.

YÜZ YARIKLARI: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

DİĞER CİDDİ DURUMLAR: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.