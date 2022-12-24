Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, olacak mı?

Yeni yıla kısa süre kala binlerce vatandaş 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu noktada vatandaşlar "Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. 2023 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ödemeler yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, veriliyor mu, ne zaman yatacak? İşte konuya dair merak edilen o detaylar...
EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR
Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.
YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere 2023 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin şunları söyledi;
En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.
En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil.