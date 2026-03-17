Emektar gazeteci Murat Keklikçi’yi kaybettik... 30 yılı aşkın SABAH Gazetesinde çalışmıştı, Burhanettin Duran başsağlığı mesajı yayınladı

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Murat Keklikçi, 17 Mart sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. 1990'larda Sabah Gazetesi'nde mesleğe adım atan Keklikçi, Günaydın ve Sabah'ta muhabirlik, savaş muhabirliği, istihbarat şefliği, fotoğraf editörlüğü görevlerinde bulundu. 30 yılı aşkın çalıştığı SABAH Gazetesi'nden 2022 yılında emekli olarak ayrılan Murat Keklikçi, gazeteci Dilek Kantoğlu Keklikçi ile evliydi. 2 kız babası Keklikçi'nin cenazesi, yarın Basınköy Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BURHANETTİN DURAN MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim. Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Emektar gazeteci Murat Keklikçi'yi SABAH Gazetesi çalışanları anlattı;

"MURAT GAZETEMİZİN GÖZÜYDÜ"

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü: Değerli bir basın emekçisini daha genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Keklikçi'yi 4 yıl önce bir mayıs günü uğurlamıştık gazeteden. Şaban ile birlikte yanımıza alıp son fotoğrafımızı çekmiş "Yolun açık olsun Keklikçi" notuyla paylaşmıştık... Gazete çok değerli bir hafızasını yitirmişti o giderken. Sabah adına üzülmüş, Murat adına sevinmiştik. Yıllardır verdiği emeğin ardından güzel bir emekliği hak etmişti çünkü. Gazetemizin gözüydü Murat. Yıllarca sahada, en zorlu görevlerde fotoğraf peşinde koştuğu için, iyi fotoğrafı bilirdi. Birinci sayfanın tam göbeğine girecek fotoğrafı kolayca bulabilmesi bu yüzdendi. Dünya ve Türkiye gündemini sıkı takip eder, en iyi fotoğraf karelerini bulur çıkarır, fark yaratmamızı sağlardı. Yerin hiç dolmadı arkadaşım... Kalender ruhun, her ne olursa olsun yüzünden eksik olmayan tebessümünle hatırlayacağız seni her zaman... Allah güzel ailene sabırlar versin... Mekanın cennet olsun...

Yurt Haberler Şefi Neslihan Can Konanç: 20 yıl boyunca beraber çalıştığım arkadaşımız, Sabah'ın emektar savaş muhabiri, fotoğraf editörü Murat Keklikçi'yi genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 30 yıl boyunca SABAH'ta çalışan ve 2022 yılında emekliye ayrılan Murat Keklikçi deprem, savaş gibi olağanüstü dönemlerde hep görev başındaydı. Fenerbahçe ve Kadıköy aşığıydı.. Kendisine Allah'tan rahmet, gazeteci eşi biricik arkadaşımız Dilek'e baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

Yurt Haberler editörü Nejdet Çokan: 30 yıllık dostluk. "Deniz"lerimiz. Depremler, yangınlar. Bingöl'de başının yarıldığı o an. Yeleğimde kalan kan izleri. Onlarca haber. Fenerin maçları.. Hüzünlerimiz, kahkalarımız. Ne çok şey paylaştık. Daha bir hafta önce gülüp eğlendik. Çok erkendi. Yattığın yer incitmesin..

Sağlık editörü Gül Kireklo: Tam bir Kadıköy çocuğuydu Murat. Fenerbahçe ve Kadıköy aşkıyla doluydu. O bölgeyi sokak sokak bilirdi. Fenerbahçe ve Kadıköy aşkı gibi özel habere de aşıktı. Habere, fotoğrafa bakışı bambaşkaydı. En güzel açıyı hep o bulur, habere hep bir farklılık getirirdi. Arkadaşlığı babacan abi edasıylaydı. Dinler, dinler ve tek bir cümle ile noktayı koyar, sorunu bitirirdi. Geçen sene kalbi yine rahatsızlanmıştı ama yoğun bakımdan çıkmayı başardı. Ama bu kez o güzel kalbi yetmedi. Gazetede en yakın arkadaşı merhum yurt haberler müdürümüz Aydın Şentürk'tü. Şimdi buluştular... 'Hadi Murat, gidelim mekanımıza' diyor mudur acaba Aydın abi en yakın arkadaşına?

Fotoğraf Editörü Hatice Özmen: İşe ilk başladığım zamanlarda aynı ekipte çalıştığım "Murat abi" bu kurumda tanıdığım en güzel insanlardan biriydi. Bana sadece bir çalışma arkadaşı değil, gerçek anlamda bir abi oldu. Esprileriyle ortamı yumuşatan, en küçük detayları bile düşünüp insanları mutlu etmeye çalışan ince ruhlu bir insandı. Mekanı cennet olsun.