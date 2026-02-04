Emel Dalkıran: "AK Parti kadınların siyasi ve sosyal hayata katılımında devrim yapmış bir partidir"

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın 'Köklerden Geleceğe' temasıyla Teşkilat Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Selver Akkoyun Korkmaz, Kadın Kolları MKYK Üyesi Aynil Yavaş, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan, önceki dönem İzmir İl Kadın Kolları Başkanları ve Kadın Kolları teşkilat mensupları katıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran yatığı konuşmada, ''Bugün burada, 'Köklerden Geleceğe' temasıyla düzenlediğimiz İzmir İl Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayımızda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Köklerden Geleceğe' derken kastettiğimiz tam da bu tablodur. Bizler, bugün bu salonu doldurabiliyorsak; önceki dönem yöneticilerimizin, ilçe başkanlarımızın geçmişte ektiği tohumlar, verdiği emekler sayesindedir. Siyaset bir bayrak yarışıdır; ancak bu davada 'eski' yoktur, 'eskimeyen dostluklar' ve bitmeyen bir hizmet aşkı vardır. Sizlerin tecrübesi, bizim yol haritamızın en güvenli pusulasıdır. Dün sahadaydınız, bugün buradasınız; tecrübenizle bizlere ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Bizler, kökü mazide olan bir atinin temsilcileriyiz. Gücümüzü tarihimizden, inancımızdan ve en önemlisi milletimize olan sevdamızdan alıyoruz." İfadelerini kullandı.

KADIN HAKLARINI KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL, HAYATIN TAM MERKEZİNDE SAVUNAN BİZLER

''Bugünkü çalıştayımız, İzmir'in sokaklarına, hanelerine ve gönüllerine dokunacak yeni bir yol haritasının başlangıcıdır.''' diyen Başkan Dalkıran, ''Bu kapsamda, önümüzdeki döneme ışık tutacak üç temel başlığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Aile Yılı: Aile yılı ile Toplumun Temel Taşına Sahip Çıkıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı üzere, aile bizim en güçlü kalemizdir. Bu yılı "Aile Yılı" olarak görüyoruz. Modern dünyanın dayatmalarına karşı, bizi biz yapan değerleri korumak ve güçlendirmek önceliğimizdir. İzmir'de ulaşmadığımız tek bir ev, derdini dinlemediğimiz tek bir anne, halini hatırını sormadığımız tek bir yaşlımız kalmayacak. "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" şiarıyla; aile kurumunu sarsmaya çalışan her türlü akıma karşı kültürel ve sosyal projelerimizle kalkan olacağız. Unutmayın, bir toplumun geleceği, o toplumun temel taşı olan ailenin sağlamlığına bağlıdır. 2. Kadın Politikalarımız: İkinci başlığımız olan kadın politikalarımızda ise her zaman olduğu gibi "kadını nesne değil, özne" kılan bir anlayışla hareket ediyoruz. AK Parti, kadınların siyasi ve sosyal hayata katılımında devrim yapmış bir partidir. İzmirli kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanması, istihdama katılması ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer bulması için projelerimizi hızlandıracağız. Kadın haklarını kağıt üzerinde değil, hayatın tam merkezinde savunan bizler; şiddetle mücadeleden eğitime, girişimcilikten sanata kadar her alanda kadınlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. 3. Seçim Stratejileri: Seçim stratejilerimiz il İzmir'in Gönül Kapılarını Açacağız! Ve nihayetinde, teşkilatımızın en dinamik gücü olan sizlerin gayretine en çok ihtiyaç duyduğumuz nokta; seçim stratejilerimizdir. Bizim için her gün seçim günüdür. Stratejimiz belli: Gönüllere girmek! İzmir'de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Sadece seçim zamanı değil, her zaman halkımızın yanındayız. İzmir'in her mahallesinde, her sokağında AK Parti'nin kadın vizyonunu, icraatlarımızı ve geleceğe dair umutlarımızı anlatacağız. Kararsız seçmene samimiyetle yaklaşacak, genç kardeşlerimize partimizin vizyonunu aktaracağız. Teşkilat disiplinimizden taviz vermeden, bir ve beraber olarak İzmir'i geleceğe taşıyacağız" dedi.