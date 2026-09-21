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Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:12

Emine Çil eşi tarafından kurşunlanarak vahşice katledilmişti! Son paylaşımları yürek burktu: Meğer olaydan 2 saat önce…

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen olayda 47 yaşındaki Emine Çil, eşi tarafından pompalı tüfekle vahşice katledilmişti. Çil’in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa yürekleri burktu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Emine Çil eşi tarafından kurşunlanarak vahşice katledilmişti! Son paylaşımları yürek burktu: Meğer olaydan 2 saat önce…
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Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Çil'in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY

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Emine Çil eşi tarafından kurşunlanarak vahşice katledilmişti! Son paylaşımları yürek burktu: Meğer olaydan 2 saat önce…
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