Emine Çil eşi tarafından kurşunlanarak vahşice katledilmişti! Son paylaşımları yürek burktu: Meğer olaydan 2 saat önce…

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Çil'in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör