Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı
Giriş Tarihi: 17.12.2023 14:04

Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı.

AA
Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 750. yılında andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı
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