Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 750. yılında andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.