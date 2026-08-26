Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva’nın doğum gününü kutladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'yı telefonla aradı. Emine Erdoğan, Aliyeva'ya sağlık ve yeni başarılar dileyerek, onun hayırsever faaliyetlerinin dünya genelinde büyük takdirle karşılandığını söyledi. Aliyeva da gösterdiği ilgi ve doğum günü kutlaması dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Telefon görüşmesinde, Aliyeva ile Emine Erdoğan arasındaki samimi görüşmeler memnuniyetle anıldı. Mihriban Aliyeva ve Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine olan inançlarını dile getirdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör