Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:36

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

AA
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i andı
  • ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.

Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA