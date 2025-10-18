Emine Erdoğan Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nda konuştu: Kimsenin geride kalmadığı bir dünya idealimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"na katıldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE VERİLEN TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar, güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için, özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında ne kadar önemli aktörler olabildiklerine şahit olduk. Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin, gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak, bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bildiğiniz gibi, '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var. Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Bilhassa iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından, çok uzak olduğumuzu, üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler her zaman yerine getirilmiyor. O nedenle, bugün bilhassa bu konuyu sizlerin dikkatine taşımak istedim.

İKLİM ADALETSİZLİĞİ İNSAN HAKLARI MESELESİDİR

Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı, bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda, insan hakları meselesidir. Bugün, dünya genelinde her yıl, 2 milyar tondan fazla, belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3,8 milyar tona ulaşacağı, tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor. Bu noktada, ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz, sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında, belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumu'na vermiş olduğunuz destek insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanı'nı ve Bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BAKANLAR FORUMA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun "Bakanlar Toplantısı"na; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile çok sayıda ülkenin çevre ve iklim bakanları katıldı. Oturumda, küresel ölçekte adil sorumluluk paylaşımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında işbirliği çağrıları yapıldı.