Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyete geçen VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, sanatın toplumları birleştirici gücüne vurgu yaparak, "VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler'e adanmış olması ise ayrıca kıymetli" ifadelerini kullandı.

ARA GÜLER'E VEFA SERGİSİ

Emine Erdoğan, açılışın ardından 2018'de vefat eden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 114 eserinden oluşan özel sergiyi gezdi. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç eşliğinde sergiyi inceleyen Erdoğan, fotoğrafların arka plan hikâyeleri hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı kareyi uzun süre inceleyen Erdoğan, sanatçının eserlerine hayranlığını dile getirdi.

ANLAMLI HEDİYELER

Tören sonunda VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Emine Erdoğan'a Ara Güler tarafından çekilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldıkları özel fotoğrafı takdim etti. Ayrıca VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kaptanı Zehra Güneş, üzerinde Emine Erdoğan'ın isminin bulunduğu ve takım oyuncularınca imzalanan formayı hediye etti. Erdoğan, programın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler'e adanmış olması ise ayrıca kıymetli. Bu vesileyle büyük sanatçıyı rahmetle anıyor, kültür-sanat dünyamıza değer katan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.