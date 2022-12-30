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Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:53

Emine Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA
Emine Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Emine Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları", Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" ve Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" isimli karelerine oy verdi.

Sporda, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyetin "Şükür Secdesi", Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" ve Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğraflarını seçen Emine Erdoğan, çevre-yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati", Pavel Pavlov'un çektiği "Kırmışlar kalbini", Muhammed Shajahan'ın "Bangladeş'te hasat zamanı", Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" ve "Gün ışığı ağları", Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca", Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" ve Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı" fotoğraflarını oyladı.

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Emine Erdoğan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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