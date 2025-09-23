Emine Erdoğan'dan "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" etkinliğine ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde yıkılan her ev, dağılan her aile bize şunu hatırlatıyor: Aile, insanlığın en kırılgan ama en güçlü kalesidir. Unutmamalıyız ki yeniden doğuşun, umudun ve direncin kaynağı aileyi korumak, geleceğimizi de korumaktadır."
Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikten görüntüler yer aldı.
Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır.
Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum.
Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Programı