Emine Erdoğan’dan etkilendi Sıfır Atıkta tarih yazdı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Bilge Nur Güngör (50), 6 yıl önce doğada fotoğraf çekerken, çevreye atılan poşetlerden rahatsız oldu. O gün ise bu poşetlerden dokuma yapmaya karar verdi. Güngör, 6 yıldır kursiyerleriyle birlikte topladığı yaklaşık 2 ton poşeti ip haline getirip yatay dokuma tezgâhında dokuyarak elbise, makyaj çantaları, piknik seti üretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projelerinden etkilendiğini belirten Güngör, "Un çuvalından yaptığımız iple plaj, makyaj çantaları, piknik seti üretiyorum. Mısır yapraklarını önce kurutup sonra haşlayıp şoklayarak dokuyup kumaş yaptık. Plaj setleri, nihaleler yaptık. Şimdi sırada sac kumaş olur mu düşüncesi var" dedi.