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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Emine Erdoğan’dan müthiş kızlara tebrik

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan müthiş kızlara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikincilik elde eden Türk kızlarını tebrik etti. Türkiye'nin başarısını Twitter hesabından duyuran Emine Erdoğan, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Macaristan'ın Eger kentindeki olimpiyatta Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı.

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Emine Erdoğan’dan müthiş kızlara tebrik
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