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Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:03

Emine Erdoğan'dan Şeb-i Arus paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle andığını bildirdi.

AA
Emine Erdoğan’dan Şeb-i Arus paylaşımı

Emine Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şeb-i Arus… Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatı, ayrılığı kavuşmaya, sonu başlangıca çeviren bir hakikat gecesi. Sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun çağlar üstü öğretilerinde buluşmayı diliyorum."

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Emine Erdoğan'dan Şeb-i Arus paylaşımı
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