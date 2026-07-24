Emine Erdoğan'dan "Van Gölü Havzası" koruma çalışmaları için Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına ilişkin gönderisini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.