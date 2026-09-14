Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık vizyonuyla çocuklar COP31 yolunda

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincini toplumun her kesimine ulaştırma amacıyla devam ediyor.Bu kapsamda Aydın'da Sıfır Atık Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle "Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı" gerçekleştirildi.13 Eylül 2026 tarihinde Aydın Efeler'de düzenlenen programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Türkiye Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve basın mensupları katıldı.Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılış konuşmasında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını ileterek, "Hanımefendi'nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak çevre ve sürdürülebilirlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. Ancak bu hareketin en kıymetli tarafı, yalnızca atıkların yönetimini değil, hayata ve geleceğe bakışımızı değiştirmeyi hedeflemesidir. Burada bulunan çocuklarımız, iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlerden daha uzun süre yaşayacak. Ama aynı zamanda çözümün de en güçlü aktörleri olacaklar" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi kapsamında çocukları iklim gündeminin öznesi haline getiren bu çalışmayı son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Ağırbaş, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğinde Bakanlığımızın çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, karar süreçlerine katılması gereken güçlü paydaşlar olduğu anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar, bizim için de çok değerli bir ortaklık zemini oluşturuyor. Bugün Aydın'da yaptığımız şey de tam olarak bu nedenle önemli. 81 ilde çocuklarımızla buluşuyoruz. Onlara sadece iklim değişikliğini anlatmıyoruz. Onları dinliyoruz. Ne düşünüyorlar? Nelerden endişe ediyorlar? Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorlar? Okullarında, mahallelerinde, evlerinde neleri değiştirebilirler? Bu soruların cevaplarını topluyoruz. Çünkü COP31'e yalnızca devletlerin, kurumların ve uzmanların sözlerini taşımak istemiyoruz. Çocukların sesini de Antalya'ya taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı."Burada bir atık parçasının sanat eserine dönüşmesi, küçücük bir tohum topunun toprağa bırakılması, mutfakta israfı azaltacak bir tarifin öğrenilmesi; karbon, su ve dijital ayak izimizin farkına varılması. Bunların her biri bize aynı şeyi söylüyor: Büyük değişimler, çoğu zaman küçük bir kararla başlar. Değerli çocuklar, sizlere bir sır vermek istiyorum. Dünyayı değiştirmek için hepinizin bilim insanı, mühendis, siyasetçi ya da çevre uzmanı olması gerekmiyor. Dünyayı değiştirmek için önce ona nasıl baktığınızı değiştirmeniz yeterli. COP31 yolunda Türkiye'nin çocuklarla kurduğu bu köprüyü çok önemsiyoruz.Burada ortaya çıkan fikirleri, çocuklarımızın önerilerini ve onların geleceğe dair beklentilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve aynı zamanda COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde COP31 sürecine taşımaya devam edeceğiz.Sizin geleceğiniz hakkında konuşurken sizi dışarıda bırakmayacağız. Sesinizi duyacağız. Fikirlerinizi dinleyeceğiz. Ve o fikirleri yalnızca Aydın'da bırakmayacağız. 81 ilden yükselen çocuk seslerini Antalya'ya, COP31'e ve dünyanın iklim gündemine taşımaya devam edeceğiz. Çünkü Dünya Ortak Evimiz. Ve ortak evimizi korumak için hepimizin yapabileceği bir şey var."Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de düzenlenecek COP31 için tüm kurum ve kuruluşların büyük bir hazırlık yaptığını belirterek, "Çocuklarımız sorumluluk aldılar ve "COP31'de biz de varız" dediler. İklim konusu en çok onların yarınını ilgilendiriyor. Çocuklarımız önerileriyle geleceğe yön veriyor. Çocuk Hakları Komitemiz, 81 ilde sahaya iniyor" dedi."Değişen iklimin izlerini artık soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, soframıza gelen lokmadagörüyoruz. Bu ağır tablonun yükünü çocuklarımız yaşıyor. İklim değişikliği ile mücadele bu yüzden gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.COP31'e ev sahipliği yaparak iklim değişikliği ile mücadelede yeni bir sorumluluk üstleniyoruz. Bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Bu büyük buluşmada bize yol gösterecek pusula geleceğe çocuklarımızın gözünden bakmak olacak. Biz ne yapabiliriz sorusuna çocuklarımız birlikte cevap aradılar. Umutlarını somut adımlara dönüştürdüler. Hayatlarını değiştirecek yolculuğun ilk adımını attılar. COP31 hazırlıklarını büyük bir kararlılıkla sürdüren çocuklarımızın gayreti hepimize umut verdi. 81 ilde farkındalık çalışmaları yürütüyoruz."Çocukların çalışmalarıyla günlük hayatta önemsiz görünen alışkanlıkların çevre üzerindeki görünmez etkilerine dikkat çektiklerini belirterek, "Bugün atacağımız küçük adımların gelecekte nasıl büyük bir fark oluşturabileceğini anlatıyorlar. Ben her bir çocuğumuzu yürekten kutluyorum. Emeğinize sağlık çocuklar, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.Aydın Valisi Dr. Osman Varol, çevre konusunun tüm kesimler tarafından ciddi biçimde ele alınıyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "İklim değişikliği, artan nüfusun doğa üzerindeki güçlü baskısı, su kaynaklarının hızla tükenmesi, karşı karşıya olduğumuz çevre kirliliği problemleri… Tüketim kültürüyle birleşince, tehdidin kapımızın hemen dışında olduğunu anladığımız günler yaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin uluslararası alanda birçok önemli konuya öncülük ettiğini belirten Varol, "Türkiyemizin her anlamda masada olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin büyük çabaları var. Sıfır Atık Hareketi ve Sıfır Atık Vakfımız öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası alandaki çalışmalar dikkat çekiyor" diye konuştu."Gençlerimiz çok hızlı bir şekilde ulusal ve küresel gelişmelere adapte olup birçok konuyu yakından takip edebiliyorlar. Aslında her şeyin farkındalar ve yakinen takip edip sözleri duyulsun istiyorlar. Karar alma mekanizmalarının içinde bulunmak istiyorlar. Özellikle çevre konusunda yaptığımız her çalışma onların hayatlarında etki yaratacak. İlk sözü söylemesi gereken onlar."UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, iklim değişikliğinin çocukların gelecekte karşılaşacağı uzak bir tehdit olmaktan çıktığını, bugün çocukların yaşamlarını, sağlıklarını, eğitimlerini ve refahlarını doğrudan etkilediğini belirtti.Aydın'da çocuk öncülüğünde iklim eylemlerinin başlatılmasının önemine dikkat çeken Marchi, "Dünya genelinde karar alıcılar, iklim değişikliğinin çocukların gelecekte karşılaşacağı uzak bir tehdit olmadığını; aksine bugün onların yaşamlarını, sağlıklarını, eğitimlerini ve refahlarını doğrudan etkilediğini giderek daha fazla kabul ediyor. UNICEF'in tahminlerine göre dünya genelindeki yaklaşık 2,2 milyar çocuğun neredeyse tamamı en az bir iklim veya çevresel tehlikeye, şoka ya da strese maruz kalıyor. Bu durum bize iklim değişikliğinin yalnızca bir çevre meselesi olmadığını, özünde bir çocuk hakları meselesi olduğunu gösteriyor" dedi.Aydın'da başlatılan çalışmaların Türkiye genelinde 81 ile yayılması hedeflendiğini ifade eden Marchi, yerel çocuk katılımının Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecindeki küresel iklim diplomasisiyle buluşturulmasının önemine değindi.UNICEF'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve yerel paydaşlarla iş birliğini sürdüreceğini belirten Marchi, "Aydın'da başlatılan bu çalışmalar, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel çocuk katılımını Antalya yolunda yürütülen küresel iklim diplomasisiyle buluşturacak ülke çapındaki bir hareketin başlangıcını oluşturuyor. UNICEF olarak 81 ilin tamamındaki çocuk komitesi üyelerini güçlendirmeye ve onların liderliğinin güçlü ve net bir şekilde duyulmasını sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Üyesi Esma Kıranyerli ise çocukların karar alma süreçlerine katılımının önemine dikkat çekerek, çocukların görüşlerinin dikkate alındığı her ortamın kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin önünü açtığını ifade etti. Kıranyerli, çocukların öğrenmeye, üretmeye ve sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, kendilerini dinleyen ve yol gösteren yetişkinlerin varlığının çocuklara güç verdiğini söyledi.Programda, Aydın Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocukların aktif katılımıyla iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli atölye ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Atıktan sanata, tohum topu yapımı ve sıfır atık ile yemek tarifi atölyeleri çocuklarla buluştu.Etkinlik alanında kurulan karbon ayak izi, su ayak izi ve dijital ayak izi stantlarında ise günlük yaşam alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Çocuk Hakları Duvarı ve Kat–Katıl–Katılım Proje Tanıtım Duvarı ile çocukların görüşleri ve katılım süreçleri görünür kılınırken, Aydın Çocuk Hizmetleri Sergisi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.Program kapsamında ayrıca çocukların iklim değişikliği ve sıfır atık alanındaki çalışmalarını konu alan film gösterimi gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın COP31 hazırlıkları ile Kırklareli ve Balıkesir'de çocukların katılımıyla hazırlanan içerikler de katılımcılarla paylaşıldı.Aydın'da gerçekleştirilen buluşmada çocukların görüşleri, önerileri ve üretimleriyle iklim değişikliği ve sıfır atık gündemindeki çalışmalara katkı sunmaları desteklendi.Sıfır atık, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam uygulamalarını kapsayan çalışmaların sonuçlarının, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında değerlendirilmesi ve çocukların mesajlarının uluslararası iklim gündemine taşınması hedefleniyor.Aydın buluşmasıyla birlikte çocukların iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalıklarının güçlendirilmesinin yanı sıra, onların görüş ve üretimlerinin COP31 sürecinde görünür kılınmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

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