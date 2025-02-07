Eminönü’nde yangın paniği

Fatih Eminönü'nde, Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan 5 katlı bir restoranda dün 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan binanın bitişiğindeki kafenin sahibi olan Selda Şimşek, "Yangın benim işletmemi de kül etti. Kurallara uymayan bir işletmeydi. Bacası olmadan çalışıyordu. İBB'ye şikayette bulundum, yasal işlem başlatıldı. Önlem alınmadığı için böyle büyük bir yangın çıktı" iddiasında bulundu.