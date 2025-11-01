Emirgan’da çifte ölüm! Polisi arayıp 'Kızım evde baygın yatıyor' dedi! Camdan bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Sarıyer Emirhan 1. sokakta sabah 11:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polisi arayan bir kadın 'kızıma ulaşamıyorum evine geldim pencereden baktım. Kendisi yerde baygın yatıyor yardım edin' dedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler içeri girdiklerinde bir kadın bir erkeğin başlarından vurulmuş şekilde yerde yattıklarını belirledi.
İkisinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken olay yerinde 3 kovan bulundu. Şahıslardan Aydan Vural'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenilirken Gökhan Meral'in ise 5 suç kaydının olduğu öne sürüldü. Gökhan Meral'in vücudunun altından olayda kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi.
KONUŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR
Olayla ilgili yapıla çalışmalarda Aydan Vural'ın boşanma aşamasında olduğu ve Gökhan Meral ile bir süredir ilişki yaşadıkları öne sürüldü. İkilinin evde buluştuktan sonra aralarında çıkan tartışmadan sonra olayın yaşandığı değerlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler adli tıp kurumına kaldırılırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.