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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Emirhan’dan acı haber

Emirhan’dan acı haber

8 yıldır kalp nakli için bekleyen ve iki haftadır da “acil” listesinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Emirhan, 13’üncü doğum gününde yaşamını yitirdi

İstanbul'da, Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin 4 oğlundan en büyüğü olan Emirhan Taçyıldız, doğuştan kalp hastasıydı. Nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyordu. Hayatı hastanelerde geçen Emirhan, geçen hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınmıştı. Durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemeyen talihsiz çocuk, 13'üncü doğum gününden iki gün önce organ bağışı çağrısında bulunmuştu. Ancak Emirhan'ın kalbi hastalıklarının yüküne daha fazla dayanamadı ve 16 Kasım'da, tam da doğum gününde yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Emirhan, Gaziosmanpaşa'daki Paşaçayırı Camisi'nde dün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirhan'ın cenazesi Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Emirhan'ın annesi Emine Taçyıldız, babası Musa Taçyıldız, kardeşleri ve akrabaları katıldı. Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan'ın amcası Ahmet Taçyıldız, "Taçyıldız ailesi olarak Emirhan'ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık" dedi.

ÖMRÜ HASTANEDE GEÇTİ
Emirhan'dan geriye annesinin son bir umut organ bağışı için yaptığı çağrılar ve en çok da lunaparkta yapmak istediklerini söylediği cümleleri kaldı. Küçük çocuk, hastanedeki odasından Türkiye'ye seslenip "Dışarı çok çıkmak istemiyorum. Çünkü insanların sorduğu tek soru var. O da neden bu kadar zayıfsın? Bilmiyorlar ki ilaçlar zayıflatıyor. Bir de ellerim artık çok acıyor, derman kalmadı, kaldıramıyorum bile, iğneden serumdan. 13 senedir hep hastanelerdeyim. Çoğu şey yasak olduğu için yapamıyorum. Lunaparkta hızlı trene binmeyi çok istiyorum, gondola da binemedim. Çünkü yasak. Sadece çarpışan otoya binebildim, o da annemle beraber" demişti. Anne Emine Taçyıldız ise gözyaşları içinde herkesi organ bağışına çağırarak "Hayata tutunsun, arkadaşları gibi koşsun, yürüsün, yemek yiyebilsin, ilaçlardan uzak olsun istiyorum. Bağış yapın, oğluma hayat verin, can verin" diye konuşmuştu. DHA

'BEN OLSAM, BEN DE ORGANLARIMI BAĞIŞLARDIM'
Kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan, doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam, ben de organlarımı bağışlardım" demişti.

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Emirhan’dan acı haber
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