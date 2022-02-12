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Giriş Tarihi: 12.2.2022 10:10 Son Güncelleme: 12.2.2022 11:46

EMITT 2022 Fuarı’nda Rize standına plaket

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
EMITT 2022 Fuarı’nda Rize standına plaket

Bu yıl 25’inci kez İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) açılan Rize standı büyük ilgi gördü. Fuar yöneticileri tarafından en iyi kültür, sanat, coğrafya ve gastronomiyi sergilediği için plaket verilen stantta Rize’nin doğasından coğrafyasına, kültürel noktalarından gastronomisine kadar tüm yönleri katılımcılara tanıtıldı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin SABAH’a yaptığı açıklamada, “Rize duyguyla dolu bir şehir, yeşil coğrafyasıyla adeta bir cennet. Bu fuarda şehrimizin gizli ve saklı kalmış değerlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Vatandaşların katılımı ve geri dönüşleri çok güzel, biz de onlara aracılar olmadan şehrimizi tanıtıp bilerek, görerek, hissederek anlamalarını istiyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verildikten sonra bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fuarda açılan Rize standında şehrin doğası, yaylası, deresi, kültürü, tarihi, gastronomisi, tarımı, hayvancılığı, su sporları ve daha birçok özelliği tanıtıldı. Mandalina, Rize hurması, kivi gibi meyveleri, susamsız simit, baston ekmeği, enişte lokumu gibi lezzetleri, çayı, fındığı, el işlemeli süslemeleri, ahşap oymacılığı gibi zanaatları tüm yönleriyle vatandaşlara anlatıldı. Hepsi birer gastronomi harikası olan lezzetleri vatandaşlara tattırıldı.

"BU FUARDA ARACILAR OLMADAN VATANDAŞA TANITMAK İSTİYORUZ"

Rize'nin bir ucundan diğer ucuna her yerinin bir hazine olduğunu ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şunları söyledi: "Biz de bu fuarda şehrimizin gizli ve saklı kalmış değerlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada turizmcilerimiz, otelcilerimiz, yatırımcılarımız da var, onlar da kendi bölgesini ve coğrafyasını tanıtıyor.

Fuara Kovid'den dolayı ara verilmişti, bu sene salon sayısı azaldı ama yine de insanların ilgisi çok güzel. Turizmcilerden ziyade halkın kendisi geliyor. Burada aracılar olmadan vatandaşlarımıza şehrimizi tanıtmış oluyoruz.

Turizmcilerin yönlendirmesi kıymetli ama vatandaşın kendisinin bilerek, görerek, hissederek anlaması bizim için daha doğru. Şu anda biz 40 bine yakın broşür dağıttık. Nisan'ın ilk haftasında Rize Artvin Havalimanı açılıyor, önemli ve sevindirici bir gelişme bu. Bundan sonra misafirlerimiz direkt Rize'ye gelecekler ve bu da şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak."

3 NESİLDİR DEVAM EDEN AHŞAP OYMA SANATINI TANITTI

Stantta geleneksel el sanatları sanatkârı Şahin Çolak da ahşap oyma ile yaptığı el yapımı ürünleri tanıttı. Rize'de doğası ve iklimi gereği birbirinden farklı çeşitlerde yetişen ağaç türleri sayesinde gelişen el sanatlarından ahşap oymacılığıyla 3 nesildir ilgilendiklerini söyleyen Çolak, şöyle devam etti:

"Geleneksel ürünlerimizi ağaçların şekline, dayanıklılığına göre dedemden öğrendiğim bilgilerle günümüze taşıyorum. Kursiyerlerim oluyor ve Rize merkezde halk eğitim merkezlerinde dersler veriyorum.

Kendime ait tasarımlarım da var. Kaşık, tabak, hemşin sofrası, bardak, sepet gibi ürünler yapıyorum. Ağacın şeklini, nereden kesileceğini, nasıl oyulacağını, hangi ağacın neye dayanıklı olduğunu seçer ve ona göre yaparım. Ben ürünlerime kimyasal kullanmam. Bu sanatın da sevdirebildiğim öğrencilerimle birlikte devam etmesini istiyorum."

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EMITT 2022 Fuarı’nda Rize standına plaket
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