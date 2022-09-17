Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor! Alkol ve uyuşturucu skandalını SABAH ortaya çıkarmıştı





Semih Şen olay günü, 'Bak ben Dikran Masis'in avukatıyım. Dikran adına geliyorum. Bak bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım. Sen bu adamların kim olduğunu biliyorsun. Hayatınla oynarlar. Sana ve ailene yazık olur. Dikran Bey ile konuşayım.