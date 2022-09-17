Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor! Alkol ve uyuşturucu skandalını SABAH ortaya çıkarmıştı

Emlak kralı Eskidji Müzayede'nin sahibi ünlü işadamı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasındaki hukuk savaşı giderek kızışıyor.
Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu.
Ayrıca Şafak Susamcıoğlu'nun eski eşi Alexandra Masis'in uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde düzenlenen rapora göre 'madde kullanım bozukluğu remisyonda' teşhisi konulmuştu.
ÖLÜMLE TEHDİT
Şafak Susamcıoğlu, Dikran Masis'in avukatı Şemih Şen'in işyerine gelerek kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Susamcıoğlu şikayetinde, "Eski kayınpederim Dikran Masis'in vekili sıfatıyla 21 Aralık 2020'de işyerime gelen avukat Semih Şen ile boşanma sürecine ilişkin görüşme oldu.
Semih Şen olay günü, 'Bak ben Dikran Masis'in avukatıyım. Dikran adına geliyorum. Bak bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım. Sen bu adamların kim olduğunu biliyorsun. Hayatınla oynarlar. Sana ve ailene yazık olur. Dikran Bey ile konuşayım.
Sana malum konudan dolayı para ve yazlık verelim. Keyfine bak. Çocuğu da bırak bunlara ondan sonra ne halin varsa gör. Bak hakim savcı benim elimde. Seni süründürürüm.
Bu saatten sonra ayağını denk al. Hepinizin a..k..Görürsünüz siz. Siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bunların hesabını sorarım. Dikmen Bey ile ananızı s.." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.
BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Şikayet üzerine inceleme başlatan Adalet Bakanlığı avukat Semih Şen hakkında soruşturma izni verdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dikran Masis ile avukatı Semih Şen önümüzdeki günlerde 'ölümle tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açması beklinyor.