Emlak ofisinde çifte cinayet

Antalya'da turizm ve emlak işi yapan Ahmet Koç (25) ve Alper Al (22), husumetli oldukları grup ile aralarında çıkan tartışmada silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi 45. Sokak'ta meydana geldi. Gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen grup arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet Koç işyerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak ortasında yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı bir kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan yakıları gözyaşlarına boğuldu. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin olaya karıştığı tespit edildi. Olay sonrası kaçan İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin yakalanması için polisin geniş kapsamlı çalışma başlattı.





UZLAŞMAK İÇİN GİTMİŞLER

ÖTE yandan iki grup arasında geçen hafta çıkan anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla Ahmet Koç'un olay yerine geldiği, burada oturduğu sırada kardeşi A.K. ile Alper Al'ı çağırdığı öğrenildi. A.K. ve elinde av tüfeği bulunan Alper Al'ın otomobille olay yerine geldiği ve ikilinin işyerine girdiği belirtildi.