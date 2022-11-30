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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:41

Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?

Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini ister tek seferde ister iki taksitle de ödeyebilirsiniz. Senede iki sefer olmak üzere emlak vergisinin ilk taksiti mayıs, ikinci taksidi ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Peki Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?

Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?

Emlak vergisi ödemesi yapacak vatandaşların öncelikle belediyelerin vermis olduğu beyannameyi doldurması gerekmektedir.Senede iki sefer ödeme yapılması gereken emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise kasım ayındadır. İsteyen vatandaşlar tek seferde de emlak vergisi ödemelerini yapabilirler. İşte Emlak vergisi ödeme ile ilgili detaylar...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NEREDEN NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da yani bugün sona eriyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemesi yapacak vatandaşların öncelikle belediyelerin vermis olduğu beyannameyi doldurması gerekmektedir. Beyanname için başvuru yapılırken vatandaşların yanlarından tapu, nüfus cüzdanı, (söz konusu bina ise) kullanım izninin fotokopilerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Beyanname için konutun bulunduğu adres, mükellefin vergi numarası ve ikamet adresi de mutlaka bildirilmelidir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Senede iki sefer ödeme yapılması gereken emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise kasım ayındadır. İsteyen vatandaşlar tek seferde de emlak vergisi ödemelerini yapabilirler.

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Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?
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