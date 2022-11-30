Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NEREDEN NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da yani bugün sona eriyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.