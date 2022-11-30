Emlak vergisi ödeme nereden ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemek için son gün ne zaman?

Emlak vergisi ödemesi yapacak vatandaşların öncelikle belediyelerin vermis olduğu beyannameyi doldurması gerekmektedir.Senede iki sefer ödeme yapılması gereken emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise kasım ayındadır. İsteyen vatandaşlar tek seferde de emlak vergisi ödemelerini yapabilirler. İşte Emlak vergisi ödeme ile ilgili detaylar...
Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da yani bugün sona eriyor.
Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.
Emlak vergisi ödemesi yapacak vatandaşların öncelikle belediyelerin vermis olduğu beyannameyi doldurması gerekmektedir. Beyanname için başvuru yapılırken vatandaşların yanlarından tapu, nüfus cüzdanı, (söz konusu bina ise) kullanım izninin fotokopilerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Beyanname için konutun bulunduğu adres, mükellefin vergi numarası ve ikamet adresi de mutlaka bildirilmelidir.
Senede iki sefer ödeme yapılması gereken emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise kasım ayındadır. İsteyen vatandaşlar tek seferde de emlak vergisi ödemelerini yapabilirler.