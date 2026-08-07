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Giriş Tarihi: 7.08.2026 17:40

Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne sürdü: 4 katlı binanın çatısına çıktı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, emlakçı tarafından 1 milyon 500 bin TL dolandırıldığını öne süren kadın 4 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sonucu kadın aşağı inerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA Yaşam
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne sürdü: 4 katlı binanın çatısına çıktı!
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Edinilen bilgiye göre, eski Manisa yolu üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katına çıkan N.G.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Emlakçı tarafından dolandırıldığını ve yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğradığını iddia eden N.G., polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda eyleminden vazgeçirildi. Çatı katından indirilen kadın, yaşadığı büyük gerginlik ve üzüntü nedeniyle olay yerinde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan N.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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#MANİSA #TURGUTLU

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Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne sürdü: 4 katlı binanın çatısına çıktı!
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