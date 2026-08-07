Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne sürdü: 4 katlı binanın çatısına çıktı!

Emlakçı tarafından dolandırıldığını ve yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğradığını iddia eden N.G., polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda eyleminden vazgeçirildi. Çatı katından indirilen kadın, yaşadığı büyük gerginlik ve üzüntü nedeniyle olay yerinde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan N.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!