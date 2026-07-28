Emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini öldürüp canına kıydı!

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akçal ile Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri iş yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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