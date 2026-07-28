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Giriş Tarihi: 28.07.2026 20:15

Emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini öldürüp canına kıydı!

Yalova'da bir gayrimenkul ofisinde meydana gelen kan donduran olayda, 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'yı silahla vurarak katletti, ardından aynı silahla kendi canına kıydı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini öldürüp canına kıydı!
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Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan Yerlitürk Gayrimenkul'de meydana gelen olayda 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal, iş yerine gelerek 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'ya tabancayla ateş etti ardında aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akçal ile Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri iş yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini öldürüp canına kıydı!
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