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Giriş Tarihi: 13.4.2023 15:42 Son Güncelleme: 13.4.2023 16:21

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Şanlıurfa'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Genel Müdür Aktaş, il müdürlüğünde törenle karşılandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Şanlıurfa’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde kentte geldi. İlk olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Genel Müdür Aktaş'ı İl Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve personeller törenle karşıladı.

Kentteki başarılı çalışmalardan dolayı emniyet ekiplerini tebrik eden Aktaş, polislerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretle ilgili sosyal medyada paylaşıma bulunan İl Emniyet Müdürlüğü; "Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Murat Ulucan ve personelimiz tarafından törenle karşılandı. Sayın Genel Müdürümüz personellerimiz ile hatıra fotoğrafı çektirip, özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.

"ALLAH, AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Genel Müdür Mehmet Aktaş; "Cennet vatanımızın her noktasında milletimizin huzur ve güvenliği için cansiperhane bir mücadele veren kıymetli mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah, ayaklarına taş değdirmesin"

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Şanlıurfa'da
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