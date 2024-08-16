Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile atama kararları açıklandı... İstanbul Emniyeti’nden iki il müdürü çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile atama kararları açıklandı. Dört yıldır ilk günden bu yana görevini gece-gündüz demeden titizlikle yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın başında olduğu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan iki isim İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Uzun yıllardır Güven Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerde başarıyla görev yapan ve İstanbul Emniyeti'nin en tecrübeli isimlerinden birisi olan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, Erzincan İl Emniyet Müdürü oldu. Toplumsal olaylar ve genel asayiş suçlarına karşı yıllardır soluksuz bir şekilde görev yapan Zafer Baybaba gibi uzun yıllardır Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde özellikle son dönemlerde suç oranlarının azalmasında çalışmalarıyla büyük katkısı bulunan Aykut Korkmaz ise Kilis İl Emniyet Müdürü oldu.

AHMET METİN TURANLI TEKİRDAĞ MÜDÜRÜ OLDU

Geçmişte İstanbul Emniyeti'nde başarıyla görev yapan, terör örgütlerine yönelik yıldırıcı operasyonları yöneten ve son olarak Narkotik Daire Başkanı olarak görev yapan Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İstanbul Emniyet İstihbarat biriminin başında sorumlu düzeyde yürüttüğü mesaisinden sonra Zonguldak İl Emniyet Müdürü olan Ahmet Metin Turanlı, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte darbecilere karşı kahramanca duruş sergileyen isimlerin başında geliyordu. Geçmişte İstanbul Emniyeti'nde yine başarıyla görev yapmış olan, bir dönem Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan ve üç yıldır Erzincan İl Emniyet Müdürü olan Kenan Kurt da Çanakkale İl Emniyet Müdürü oldu.