Emniyet müdürlerinin fidan seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında başlattığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen etkinlik, bu yıl da Türkiye genelinde geniş katılımla kutlandı. "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" mottosuyla yürütülen kampanya çerçevesinde, 81 ilin İl Emniyet Müdürlükleri, polis ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikim alanlarında bir araya geldi.

Kent meydanlarından okul bahçelerine, üniversite kampüslerinden ormanlık alanlara kadar yüzlerce noktada binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerde hem çevre bilinci hem de şehitlerin anısına dikilen fidanlar üzerinden toplumsal farkındalık mesajı verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bir Nefes" projesiyle etkinliğe katıldı. Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Erikler Köyü kırsalında belirlenen alanda düzenlenen programa Vali Uğur Turan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da katıldı. Çamuroğlu, yakından ilgilendiği öğrencilerle el ele fidan dikti, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba öncülüğünde, polis ekiplerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Baybaba'nın da bizzat alanda yer aldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AĞRI

Ağrı'da "Sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen etkinliğe Vali, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mustafa Koç ve İl Emniyet Müdürü Önder, öğrencilerle birlikte kazdığı toprağa fidan dikerek suladı.

ARDAHAN

Ardahan'da "Toprakla buluşan her fidan, geleceğe atılmış bir umuttur" programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün ve ilçe emniyet müdürlüklerinden gelen ekipler, çocuklarla birlikte fidan dikerek doğa sevgisine dikkat çekti.

BİTLİS

"Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım fidan dikim etkinliği Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy'un yanı sıra birçok kurum temsilcisi katıldı.

MALATYA

Malatya Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen "Sevdamız Yeşil Vatan" etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Programa Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay katılarak fidan dikti.