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Giriş Tarihi: 7.2.2022 23:40 Son Güncelleme: 7.2.2022 23:53

Emniyet Müdürlüğü'nün karşısına bırakılan valiz paniğe neden oldu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Emniyet Müdürlüğü’nün karşısına bırakılan valiz paniğe neden oldu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan valizden erkek giysileri çıktı.

Gece saatlerinde İl Emniyet müdürlüğü karşında bulunan Karabük Safranbolu karayolu üzerindeki belediye otobüs durağında kimsenin sahip çıkmadığı boş bir valiz gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler hemen durağın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri her ihtimale karşı jemmarlarla telefon sinyallerini kesti. Fünye ile patlatılan valizden erkek kıyafetleri çıktı. Polis ekipleri, vaizin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Valizin imha edilmesinin ardından Karabük-Safranbolu karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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Emniyet Müdürlüğü'nün karşısına bırakılan valiz paniğe neden oldu
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