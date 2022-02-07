Emniyet Müdürlüğü’nün karşısına bırakılan valiz paniğe neden oldu

Gece saatlerinde İl Emniyet müdürlüğü karşında bulunan Karabük Safranbolu karayolu üzerindeki belediye otobüs durağında kimsenin sahip çıkmadığı boş bir valiz gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler hemen durağın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri her ihtimale karşı jemmarlarla telefon sinyallerini kesti. Fünye ile patlatılan valizden erkek kıyafetleri çıktı. Polis ekipleri, vaizin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Valizin imha edilmesinin ardından Karabük-Safranbolu karayolu tekrar trafiğe açıldı.