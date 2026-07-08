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Giriş Tarihi: 8.07.2026 04:08

Emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Köse ve araçta bulunan Salih Üstündağ hayatını kaybetti.

DHA
Emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü
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Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki BS5440A yabancı plakalı dorsesiz TIR, iddiaya göre arızalandı. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a Zafer Köse yönetimindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü Köse ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. TIR şoförünü gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
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